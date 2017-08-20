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"Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Gündüz: - "Maçın başından sonuna hakem skandal kararlar verdi" - "Sivasspor'un 1,5 atağı vardı 2 gol attı"


MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, Demir Grup Sivasspor maçında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçına hakemin damga vurduğunu ileri sürdü.

Hakem Serkan Çınar'ı eleştiren Gündüz, "Maçın başından sonuna hakem skandal kararlar verdi. Maçın hemen başında Boutaib güzel bir gol attı, ancak hakem faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Net bir şekilde görülüyor faul olmadığı. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var ancak Sivasspor'un 1,5 atağı vardı 2 gol attı. Ligin henüz başındayız. Sivasspor maçında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Karşılaşmada eksiklerimizi net olarak görme imkanı da bulduk. Bu maçı unutarak önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Gündüz, ligin 3. haftasında, yapımı sona eren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Yeni Malatya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Sivasspor mağlubiyetini Antalyaspor maçıyla telafi etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Demir Grup SivassporErdal GündüzEvkur Yeni MalatyasporFutbolSüper Lig
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