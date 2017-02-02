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Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı.

Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası

ANKARA (AA) - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı.

CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı sürecinin sonuçlandığı belirtildi.

Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin avro ödeyeceği de bildirildi.

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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