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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı

- Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Dinçay'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi - Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra spor camiasından birçok kişi katıldı

Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Hakan Dinçay için Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı.

Dinçay'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
CenazeFenerbahçeHakan DinçayKaracaahmet MezarlığıMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi
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