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Hakanlı Milan evinde galip

- Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Cagliari'yi 2-1 yendi

Hakanlı Milan evinde galip

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan sahasında, Cagliari’yi 2-1 mağlup etti.

Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 50 bin futbolseverin izlediği müsabakayı, hakem Luca Pairetto yönetti.

Maça baskılı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Patrick Cutrone ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda konuk ekibin bir topu direkten dönerken, skor değişmedi ve ilk yarı Milan’ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, Cagliari, 56. dakikada Joao Pedro ile skorda dengeyi kurdu.

70. dakikada Milan adına kazanılan serbest vuruşu kullanan İspanyol futbolcu Suso, ev sahibi ekibi maçta bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Bu golle evinde Cagliari’yi mağlup eden Milan, sezondaki 2. maçını da kazanmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçtan aldıkları galibiyetle puanını 6’ya çıkartarak, bu sezon şampiyonluk için favori gösterilen Juventus, Inter ve Napoli’nin 3 puan aldığı haftayı boş geçmemiş oldu.

Milan’da maça ilk 11’de başlayan milli futbolcu Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Lucas Biglia’ya bıraktı.

Bu arada, Milan’ın yeni ve son transferi Hırvat golcü Nikola Kalinic, 77. dakikada Cutrone’nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez Milan formasını giydi.

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AC MilanCagliariFutbolHakan Çalhanoğluİtalya Serie AMilan
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