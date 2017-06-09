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Hakeme müdahaleye bir yıl men cezası

- AFC Kupası maçında hakeme fiziksel müdahalede bulunan Malezyalı kaleci Mohd Farizal Bin Marlias, futboldan 1 yıl men ve 40 bin dolar para cezası aldı

Hakeme müdahaleye bir yıl men cezası


ANKARA (AA) - Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Johor Darul Ta'zim takımının Malezyalı kalecisi Mohd Farizal Bin Marlias'a maç sırasında hakeme fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesiyle futboldan bir yıl men cezası verdi.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim ile Filipinler'in Ceres Negros takımları arasında oynanan AFC Kupası, Güney Kore'den Jeju United ile Japonya'dan Urawa Red Diamonds arasında oynanan AFC Şampiyonlar Ligi maçlarında çıkan olayları değerlendirmek amacıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

AFC Kupası mücadelesinde hakeme müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gören ve fiziksel saldırısına devam eden Johor Darul Ta'zim'in kalecisi Bin Marlias'a, futboldan 1 yıl men ve 40 bin dolar para cezası verildi.

Ayrıca, AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Jeju Unitedlı oyunculardan Yong-hyung Cho, 81'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmasına rağmen maç sonrasında sahaya girerek hakemi itmesi gerekçesiyle 6 ay men ve 20 bin dolar para cezası, takım arkadaşı Dong-gyu Baek ise uzatmalarda yedek kulübesinden sahaya girerek rakibine fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle 3 ay men ve 15 bin dolar para cezası aldı.

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Asya Futbol KonfederasyonuFutbolHakeme Fiziksel MüdahaleJohor Darul Ta'zimMohd Farizal Bin Marlias
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