Hakemler, FIFA Atletik Testi'ne katıldı





ANTALYA (AA) - Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, Antalya'da FIFA Atletik Testi'ne katıldı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nin üçüncü gününde Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda FIFA Atletik Testi'ne tabi tutuldu. Testte, hakemlerin koşu süreleri ve fiziksel yeterlilikleri ölçüldü.

FIFA yetkilileri gözetimindeki teste FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler ile yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer aldı.





- "FIFA'nın yorumunu Türkiye'de tatbik edeceğiz"





MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakemlerin pazartesi gününden beri seminerde eğitimden geçtiklerini belirterek, MHK Danışmanı Roberto Rosetti'nin FIFA'daki oyun kuralları ve son yorumları hakemlere aktardığını belirtti.

İlk yarıda bazı yorum farklılığı olan konuların kamuoyunun dikkatini çektiğini hatırlatan Namoğlu, "Bu konular ligin ikinci yarısında farklı olarak uygulanacak. Örneğin, elle oynamalardaki farklı uygulamalar gibi. Bu konuda FIFA'nın yorumunu Türkiye olarak tatbik edeceğiz. Dünya Kupası'nda da o yorumlarla maçlar oynanacak. Elle oynamalar, mücadeleler, maç yönetimi gibi konularda hakem arkadaşlarımız eğitimlerden geçti." diye konuştu.

Namoğlu, hakemlerin fiziksel testlerden de geçtiklerini dile getirerek, sahada olması gereken yerde bulunması için bir hakemin kondisyonunun tam olması gerektiğini belirtti.

Testin 10 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Namoğlu, testte kısa deparlı 40 metrelik ve uzun mesafeli bin 500 metrelik koşu testlerinin uygulandığını söyledi.





- Ocak'ta VAR çevrim içi denemeye geçecek







Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili soru üzerine Namoğlu, "Uygulama bazı kişiler tarafından istenmiyor. Futbolun doğasında hata vardır denilerek karşı geliniyor. Sahada hakem hata yapınca ise 'Niye hata yaptın.' denilerek o hakemin üzerine yürünüyor." dedi.

Namoğlu, Almanya ve İtalya gibi hem hakemlikte hem de futbolda ileride bulunan ülkelerde VAR uygulamasının başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Onların futbolu mu geri veya hakemi mi bizden geri? Demek ki orada da hatalar oluyor. O hataları da onlar da minimuma indirmek için teknolojiden yararlanıyorlar. Şu anda Almanya, İtalya ve Portekiz'de VAR uygulanmaktadır. Biz de şu ana kadar 28 maçta çevrim dışı olarak hakem arkadaşların denemelerini yaptık. Daha sonra çevrim içi uygulamalara başlayacağız. Yani sahadaki hakemle VAR hakemi arasında konuşmalar olacak. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kısmet olursa sezon biterken VAR çalışmalarını tamamlayıp, kupadaki yarı final ve final maçlarında deneyerek gelecek seneye VAR hazır diyebileceğiz."







- Topun sahada oynanma süresi arttı







Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugün düzenlediği basın toplantısında, hakemlerin oyunu duraklatan, yavaşlatan oyunculara kart göstermediği yönündeki eleştiriyle ilgili soru üzerine Namoğlu, seminerde oyunun daha da hızlandırılması için eğitimler verdiklerini anlattı.

Namoğlu, Türkiye'de futbolda topun oyunda oynanma süresinin 54 dakika olduğunu, İtalya ve İspanya'da da bunun 54 dakika olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de topun oyunda oynanma süresi Avrupa ortalamasında. Avrupa'da 90 dakikada ne kadar oynanıyorsa bu sene onu yakalamışız. Geçen sene 51 dakika olan bu sene 54 dakikaya çıktı. Bu da Türk hakemliğinin sahadaki, biraz önce eleştirilen konulardan farklı olarak, zaman çalmalarda daha duyarlı olduğunun somut delilidir." diye konuştu.

Türk hakemlerinin bugüne kadar yurt dışında 42 maç yönettiğini dile getiren Namoğlu, "Bugün Dünya Kupası'na kaç tane hakem gidecek? Şimdi bizim iftiharımız (Cüneyt Çakır) ekip olarak bu organizasyona gidecek. Türk hakemleri Dünya Kupası'nda, olimpiyattan, Şampiyonlar Ligi Finali'ne kadar maç yöneten arkadaşlarımız. Dolayısıyla Türk hakemliği maalesef Türk futbolunun önünde." diyerek sözlerini tamamladı.