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Hakkari'de kayak yarışması düzenlendi

- Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen, "Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması"nda 54 sporcu mücadele etti

Hakkari'de kayak yarışması düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, "Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerince, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 4 kategoride düzenlenen yarışmaya, il genelindeki çeşitli okullardan 54 sporcu katıldı.

Yarışma öncesi pistte ısınma hareketleri yapan sporcular, birbirlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Pistte düşen bazı öğrencilere görevliler yardım etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek.



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HakkariKayak YarışmasıMerga Bütan Kaya Merkezi
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