ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Genç Erkek Halter Milli Takımı 77 kilo sporcusu Celil Erdoğdu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu'yu örnek aldığını söyledi.

Celil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haltere 2011 senesinde başladığını, gençlerde 2 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını anlattı. Milli halterci, "A Milli Takım'a yükseldiğimde Halil Mutlu gibi olmak istiyorum. O çok büyük bir yetenek. Azim ve hırsla neden olmasın." dedi.

Milli halterci Celil, ülkesini sevmeyen hiçbir kişinin bu kadar ağırlığın altına girmeyeceğini dile getirdi.

Ailesinde kendisini haltere yönlendiren bir kişinin olmadığını belirten genç sporcu, "Bu ağırlığın altına ülkeyi temsil için giriyoruz. Ülkemiz adına bir şeyler yapmak için bu kiloların altına giriyoruz." diye konuştu.

Kendisini antrenör Gökhan Kuşçuoğlu'nun keşfettiğini aktaran milli halterci, "Halter sporunu isteyerek seçtim. Gökhan Kuşçuoğlu hocam benim okuduğum okuldaydı. Başta biraz çekindim. Çünkü fazla kilom yoktu. Sonrasında kilo aldım ve Gökhan hoca beni çalıştırmak için yanına aldı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra kampa seçildim ve şimdi buradayım." ifadelerini kullandı.





- "Bizler temiz bir jenerasyonuz"





Halterdeki doping olaylarının bu branşa zarar verdiğini ifade eden Celil, "Bizler temiz bir jenerasyonuz. Arkadaşlarımın hiçbiri böyle bir illeti ağzına götürmemiştir." dedi.



Ödül için dopinge bulaşmanın yanlış olduğunu vurgulayan Celil, "Çalıştıkça her şey olabiliyor. Bir şeyleri neden hileyle hurdayla yapalım, istekle ve azimle her şey olabilir." yorumunu yaptı.







- "Dünya şampiyonası için çok çalıştık"





Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16-23 Haziran'da düzenlenecek Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda mücadele edecek milli halterci, Azerbaycan'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda aldığı madalyanın öz güvenini artırdığını anlattı.

"Tabii ki hedefim dünya şampiyonasında madalya almak." diyen Celil Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası için çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımızla birlikte madalyaları da alacağız. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştım. Bu, kendimize güvenimizi sağlıyor. Gittiğimiz her yurt dışı müsabakasından madalyayla dönüyoruz. Daha önce gençlerde, ardından da Bakü'de madalya aldım. İnşallah bu yarışmadan da madalyayla döneceğiz."