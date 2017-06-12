Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

"Halil Mutlu gibi olmak istiyorum"

- Genç Erkek Halter Milli Takımı 77 kilo sporcusu Erdoğdu: "A Milli Takım'a yükseldiğimde Halil Mutlu gibi olmak istiyorum. O çok büyük bir yetenek" - "Çalıştıkça her şey olabiliyor. Bir şeyleri neden hileyle hurdayla yapalım, istekle ve azimle her şey olabilir" - "Hedefim dünya şampiyonasında madalya almak"

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Genç Erkek Halter Milli Takımı 77 kilo sporcusu Celil Erdoğdu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu'yu örnek aldığını söyledi.

Celil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haltere 2011 senesinde başladığını, gençlerde 2 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını anlattı. Milli halterci, "A Milli Takım'a yükseldiğimde Halil Mutlu gibi olmak istiyorum. O çok büyük bir yetenek. Azim ve hırsla neden olmasın." dedi.

Milli halterci Celil, ülkesini sevmeyen hiçbir kişinin bu kadar ağırlığın altına girmeyeceğini dile getirdi.

Ailesinde kendisini haltere yönlendiren bir kişinin olmadığını belirten genç sporcu, "Bu ağırlığın altına ülkeyi temsil için giriyoruz. Ülkemiz adına bir şeyler yapmak için bu kiloların altına giriyoruz." diye konuştu.

Kendisini antrenör Gökhan Kuşçuoğlu'nun keşfettiğini aktaran milli halterci, "Halter sporunu isteyerek seçtim. Gökhan Kuşçuoğlu hocam benim okuduğum okuldaydı. Başta biraz çekindim. Çünkü fazla kilom yoktu. Sonrasında kilo aldım ve Gökhan hoca beni çalıştırmak için yanına aldı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra kampa seçildim ve şimdi buradayım." ifadelerini kullandı.


- "Bizler temiz bir jenerasyonuz"


Halterdeki doping olaylarının bu branşa zarar verdiğini ifade eden Celil, "Bizler temiz bir jenerasyonuz. Arkadaşlarımın hiçbiri böyle bir illeti ağzına götürmemiştir." dedi.

Ödül için dopinge bulaşmanın yanlış olduğunu vurgulayan Celil, "Çalıştıkça her şey olabiliyor. Bir şeyleri neden hileyle hurdayla yapalım, istekle ve azimle her şey olabilir." yorumunu yaptı.



- "Dünya şampiyonası için çok çalıştık"


Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16-23 Haziran'da düzenlenecek Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda mücadele edecek milli halterci, Azerbaycan'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda aldığı madalyanın öz güvenini artırdığını anlattı.

"Tabii ki hedefim dünya şampiyonasında madalya almak." diyen Celil Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası için çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımızla birlikte madalyaları da alacağız. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştım. Bu, kendimize güvenimizi sağlıyor. Gittiğimiz her yurt dışı müsabakasından madalyayla dönüyoruz. Daha önce gençlerde, ardından da Bakü'de madalya aldım. İnşallah bu yarışmadan da madalyayla döneceğiz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Celil ErdoğduDünya Gençler ŞampiyonasıHalterJaponyaTokyo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5