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Halkbank, Makedonya Hentbol Federasyonunun resmi sponsoru oldu

- İmzalanan anlaşma kapsamında Halkbank, 2019 yılı sonuna kadar Makedonya'nın erkek ve kadın hentbol milli takımlarının sponsorluğunu üstlendi

Halkbank, Makedonya Hentbol Federasyonunun resmi sponsoru oldu
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ÜSKÜP (AA) - Halkbank, Makedonya Hentbol Federasyonunun (RFM) resmi sponsoru oldu.

İmzalanan anlaşma kapsamında Halkbank, 2019 yılının sonuna kadar Makedonya'nın erkek ve kadın hentbol milli takımlarının sponsorluğunu üstlendi.

Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, imza töreninde yaptığı açıklamada, Makedonya için oldukça önemli bir spor alanı olan hentbolda birlikte hareket edecek olmaktan onur duyduklarını söyledi.

Son dönemde özellikle reklamlarda "insan her şeyden önemlidir" sloganını ön plana çıkarttıklarını aktaran Sucubaşı, "Bu bağlamda spor, insanın insanlığını kanıtlayabildiği, insana ayrı değer katan yaşam tarzıdır. Hentbol da Makedonya'da çok değerli bir spor alanı." dedi.

Sucubaşı, gelecek dönemde Makedonya hentbol milli takımlarının başarısı için kendilerini her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Federasyon Başkanı Jivko Mukaetov da Halkbank'ın sponsorluğuna ilişkin, "Halkbank'ın Makedonya'da yaşamanın ve ülkedeki bir numaralı spor dalı olan hentbolun değerlerini takdir etmesinden dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imzalanması vesilesiyle düzenlenen törene, Makedonya Erkek Hentbol Takımı Teknik Direktörü Raul Gonzalez ile takım kaptanı Kire Lazarov da katıldı. Gonzalez ile Lazarov, desteklerinden dolayı Halkbank'a teşekkür etti.

Bu arada, Makedonya A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın Manastır şehrinde Türkiye ile karşılaşacak.

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