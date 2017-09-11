Halkbank'ta transfer çalışmaları

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, eski oyuncusu Ersin Durgut ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2009-2012 yıllarında Halkbank forması giyen Durgut, 1 yıl daha Halkbank forması altında mücadele edecek.

Ersin Durgut, Halkbank formasını yeniden giyecek olması nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, "Son zamanlara baktığımızda Halkbank'ın Türk ve Avrupa voleyboluna neden damga vurduğunu tüm açıklığıyla görürüz. Kurumsallaşmasını tamamlamış bir kulüp. 1983'te kurulan bir kulübün kısa zamanda buralara gelmesi ne denli sağlam bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Umarız bu yıl da geçtiğimiz yıldaki başarıları yakalarız. Fenerbahçe ile yapacağımız Süper Kupa maçını kazanarak, sezona kupa ile başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.