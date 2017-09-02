Halkbank'ta transfer





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı smaçör Lucas Loh'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli takımlardaki sporcularının çokluğu nedeniyle sezon başı hazırlıklarını eksik kadroyla sürdüren takımda yeni transfer Loh, antrenmanlara başladı.

Geleneği olan bir takımda olduğunu belirten Lucas Loh ise, "Halkbank'ın ne denli büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle geleneği olan büyük bir takımın parçası olmaktan gururluyum." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarıyla karşılaştığı maçlar nedeniyle daha önce üç kez Türkiye'ye geldiğini ve çok sevdiğini belirten Loh, "İddialı bir takımız. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yapmamız gereken önemli işler var. Özellikle Şampiyonlar Ligi’'e çok önem vereceğiz. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." şeklinde görüşlerini aktardı.

18 Ocak 1991 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki Brezilyalı sporcu, geçen sezon ülkesinin Funvic Taubate takımında forma giydi. Loh, Brezilya'da Sada Cruzeiro ve Sao Paulo takımlarında da görev yaptı.