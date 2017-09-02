Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal Burak Sadıç
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Halkbank'ta transfer

- Başkent ekibi, Brezilyalı smaçör Lucas Loh'u kadrosuna kattı

Halkbank'ta transfer


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı smaçör Lucas Loh'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli takımlardaki sporcularının çokluğu nedeniyle sezon başı hazırlıklarını eksik kadroyla sürdüren takımda yeni transfer Loh, antrenmanlara başladı.

Geleneği olan bir takımda olduğunu belirten Lucas Loh ise, "Halkbank'ın ne denli büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle geleneği olan büyük bir takımın parçası olmaktan gururluyum." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarıyla karşılaştığı maçlar nedeniyle daha önce üç kez Türkiye'ye geldiğini ve çok sevdiğini belirten Loh, "İddialı bir takımız. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yapmamız gereken önemli işler var. Özellikle Şampiyonlar Ligi’'e çok önem vereceğiz. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." şeklinde görüşlerini aktardı.

18 Ocak 1991 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki Brezilyalı sporcu, geçen sezon ülkesinin Funvic Taubate takımında forma giydi. Loh, Brezilya'da Sada Cruzeiro ve Sao Paulo takımlarında da görev yaptı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brezilyalı Smaçör Lucas LohEfeler LigiHalkbankTransferVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5