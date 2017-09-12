Halkbank'tan şehit Eren Bülbül adına voleybol turnuvası





ANKARA (AA) - Halkbank Spor Kulübünün üçüncü kez düzenleyeceği uluslararası voleybol turnuvası, bu yıl şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak turnuvaya İran'ın Saipa ve Shrdari Verami takımları ile Türkiye'den Maliye Piyango ve Halkbank takımları katılacak.

Organizasyon, bu yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına organize edilecek.

Yarın başlayacak turnuva, 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

Turnuvanın maç programı şöyle:

13 Eylül Çarşamba:

13.30 Maliye Piyango-Saipa

16.00 Halkbank-Shrdari Verami

14 Eylül Perşembe:

14.00 Halkbank-Saipa

16.00 Maliye Piyango-Shrdari Verami

15 Eylül Cuma:

13.30 Saipa-Shrdari Verami

16.00 Halkbank-Maliye Piyango