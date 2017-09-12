Halkbank'tan şehit Eren Bülbül adına voleybol turnuvası

ANKARA (AA) - Halkbank Spor Kulübünün üçüncü kez düzenleyeceği uluslararası voleybol turnuvası, bu yıl şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak turnuvaya İran'ın Saipa ve Shrdari Verami takımları ile Türkiye'den Maliye Piyango ve Halkbank takımları katılacak.
Organizasyon, bu yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına organize edilecek.
Yarın başlayacak turnuva, 15 Eylül Cuma günü sona erecek.
Turnuvanın maç programı şöyle:
13 Eylül Çarşamba:
13.30 Maliye Piyango-Saipa
16.00 Halkbank-Shrdari Verami
14 Eylül Perşembe:
14.00 Halkbank-Saipa
16.00 Maliye Piyango-Shrdari Verami
15 Eylül Cuma:
13.30 Saipa-Shrdari Verami
16.00 Halkbank-Maliye Piyango