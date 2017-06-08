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Halter camiası iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Halter camiası, Türkiye Halter Federasyonunun (THF) düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.Ankara'daki bir otelde verilen iftar yemeğine Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, THF Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim...

Halter camiası iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Halter camiası, Türkiye Halter Federasyonunun (THF) düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara'daki bir otelde verilen iftar yemeğine Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, THF Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyeleri, eski halterciler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Tamer Taşpınar, ramazan ayı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, "En son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar aldık. Bunlar çok önemli madalyalar. Bakü'de İslami Dayanışma Oyunları yapıldı. Müslüman ülkelerin olimpiyatlarıydı. Burada da 7 madalya aldık. Bir ekip çalışması var ortada. Birlik ve beraberlik yoksa orada başarı zor. Ancak daha çok madalya almalıyız." ifadelerini kullandı.



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AnkaraHalterIftar YemeğiTamer TaşpınarTürkiye Halter Federasyonu
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