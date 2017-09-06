Halter onlar için aile geleneği





ERZİNCAN (AA) - Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'da 90 kilo bayanlarda Türkiye ikincisi olan Melike Berna Taştan'a en büyük desteği, 55 yıl halter antrenörlüğü yapan kayınpederi Sıtkı Taştan ile antrenörlük kariyerini sürdüren eşi Ahmet Taştan veriyor.

Babası Sıtkı Taştan gibi halter milli sporculardan olan ve aynı zamanda antrenörlüğe devam eden Ahmet Taştan, 2014 yılında evlendiği sporcu eşi Melike Berna Taştan'ı, yaptırdığı zorlu antrenmanlarla Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi yaptı.

Gençlik Spor İl Müdürülüğünün bir duyurusu ile antrenmanları takip ederek haltere ilgi duyan Melike, kayınpederi Sıtkı Taştan ve eşi Ahmet Taştan'ın verdiği destekle 90 kilo bayanlarda podyuma çıkarak 3 yılda önemli başarılar elde etti.





- Başarısını eşi ve kayınpederine borçlu





Bugüne kadar birçok şampiyonada yarıştığını belirten Melike Berna Taştan, antrenmanlarını Erzincan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü salonunda, kayınpederi ve eşi ile yaptığını ifade etti.

Melike Berna, başarının disiplinli çalışmayla mümkün olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eşimle 2014 yılından beri evliyiz. Erzincan'ın ilk bayan haltercisiyim. Bu spora bir duyuru ile başladım. Spor salonun önünde duyuru gördüm ve başarabileceğimi düşündüm, azimle çalıştım ve başardım. Hedefim öncelikle Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek."





- "Vücudumda çalışmayan kasım kalmadı"





Kayınpederi Sıtkı Taştan'ın da 55 yıldır halter sporu ile uğraştığını ve kendisine çok büyük destek verdiğini belirten Melike, "Kimsenin bilmediği teknik bilgileri ve hareketleri yapmamı sağlıyor. Vücudumda çalışmayan kasım kalmadı. Yani bütün kasların çalışması için her gün farklı farklı hareketler yapmama yardımcı oluyor." diye konuştu.

Sporun ilk başta sağlık için yapılması gerektiğini aktaran Melike Berna, kadınların da halter gibi ağır sporları başarabileceklerinin altını çizdi.





- "Evde olan bütün desteğimi sporda da kendisine veriyorum"





Halter sporu ile 5 yaşından beri uğraştığını belirten Ahmet Taştan, Gençlik Spor İl Müdürlüğünde 7 yıldır antrenör olarak görev yaptığını ve 18 yıllık sporcu geçmişinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Babamın dünya çapında ve Avrupa'da birçok derecesi var. Sporcularının da öyle. Eşimle 2014 yılında halter sporu sayesinde tanıştık ve evlendik. Kendisine sporda da desteğimi veriyorum. En son 24-27 Ağustos'ta Gençler 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Haftada 7 gün antrenman yapıyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda yarışarak derece elde etmek." ifadelerini kullandı.