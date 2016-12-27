Halterde başarı grafiği yükseldi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, göreve geldiklerinde karamsar bir tabloyla karşılaştıklarını ancak halter ailesi olarak el ele verdiklerini ve başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Taşpınar, AA muhabirine 2016 yılını değerlendirerek, 2017'ye ilişkin hedeflerini anlattı. Taşpınar, 2013 yılının mart ayında göreve geldiklerini hatırlatarak, "Herkesin bildiği karamsar bir tabloyla karşılaşmıştık. Zor bir dönemde bu görevi üstlendiğimizin farkındaydık. Bu yüzden yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte taşın altına elimizi koyduk. Bizleri yıpratacağını bildiğimiz halde, camiamız adına radikal kararlar aldık." diye konuştu.

Camiada 3 yılı aşkın süredir sınav verdiklerine dikkati çeken Taşpınar, "Göreve geldiğimizde tek düşüncemiz vardı; o da Türk halterini eski başarılı günlerine döndürmekti. Bunu da büyük halter ailesiyle birlikte başarabilirdik. Geldiğimiz noktaya baktığımızda, başardığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





- Olimpiyatlarda 12 yıl sonra ilk madalya





Taşpınar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 12 yıl aradan sonra madalya kazandıklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüden inmediklerini vurgulayan Taşpınar, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda 12 yıl sonra madalya kazanmanın haklı gururunu yaşadık. Tarihimizde ilk kez yıldızlar düzeyinde 39 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attık. 2013 yılında madalya sayımız 80 iken, bu rakam 2014'te 85, 2015'te 135 oldu. Göreve geldiğimizde kulüp sayısı 107 iken, bu rakam şimdilerde 130 civarında. Modern tesisler artık Türk halterinin ve sporcularımızın kullanımında. 32 il genelinde halter branşı faal iken bu rakam şimdilerde 57 oldu."





- Halter Türkiye'ye yayılacak





Taşpınar, halteri Türkiye'nin her noktasına yaymayı arzuladıklarını dile getirdi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile koordineli çalışacaklarını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

"Büyümemiz tüm hızıyla sürecek. Bu noktada antrenörlerimize çok önemli görevler düşüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar çıtayı daha da yükseltmeliler. Küllerinden yeniden doğan halteri el birliğiyle büyütmeliyiz. Bizlere düşen, başarılarımızla halkımızın yüzünü güldürebilmek. Federasyon olarak sorumluluktan kaçmayacağız. 2016 halter için yükseliş içinde geçti. 2017'de de yükselişimizi sürdüreceğiz."



