Halterde dünya şampiyonluğu





ANKARA (AA) - Milli sporcu Nuray Levent, Tayland'da devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta organize edilen şampiyonada Nuray Levent, koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede ise 107 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 191 kiloya ulaşan milli halterci, dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk sonrasında gözyaşlarını tutamadığı belirtilen 17 yaşındaki milli haltercinin, sevincini federasyon başkanı Tamer Taşpınar ve antrenörleriyle paylaştığı aktarıldı.

Tamer Taşpınar, Türk halterinin geleceğe umutla baktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 altın madalya kazanan Nuray Levent'i kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum."

