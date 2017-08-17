Halterde Türk-Gürcü iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile Gürcistan Halter Federasyonu Başkanı Kakhi Kakhiashvili arasında iş birliği toplantısı düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamada, milli takım düzeyinde bulunan sporcuların değerlendirilmesi amacıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iş birliği toplantısı yapıldığı bildirildi.
Başkan Taşpınar, 2 komşu ülke arasındaki dostluğu halterde de üst düzeye çıkarmak istediklerini belirterek, "Karşılıklı kamplar yapılarak iş birliğimizi artırmak istiyoruz." dedi.
Toplantıya 2 ülke federasyon başkanlarının yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven ve asbaşkan İlker Özkan da katıldı.