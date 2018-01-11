Hami Mandıralı: Rıza Çalımbay ile çok şey değişti

ANTALYA - HİLMİ SEVER

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, bordo-mavili oyuncuların teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki mücadeleye daha ciddi sarıldığını ifade etti.

Hami Mandıralı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile Trabzonspor'da taşların yerine oturduğunu belirterek, "Trabzonspor'un, teknik direktör değişimine kadar 9 puanı vardı. Rıza hoca geldikten sonra 29 puan oldu. Rıza Çalımbay ile çok şey değişti." dedi.

Bordo-mavili takımın bir önceki teknik direktörü Ersun Yanal'a eleştiride bulunan Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:

"Rıza hoca ile oyuncular daha ciddi işe sarıldı, çünkü daha önceki hocanın takıma ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Zaten düşünseydi 8-9 puan almazdı. Şimdi oyuncular daha ciddi, işin bilincinde, puan farkı kapandı. Tabii ki takımın hocasısınız, size o konuda yönetim güvenip para veriyor ve takımın başına getiriyor. Bazen hoca olmayın, hoca zaten sıfatınız sizin ama oyuncuya bir dokunuş yapın, onların içine girin, onlarla arkadaş olun, olmazsanız olmaz. Oyuncu milleti bu. Tozunu yutmuş bir insan olarak söylüyorum, oyuncu ile iletişim kurmazsan performans alamazsın. Daha önceki hoca bunu yapmadı. Rıza hoca bunu yapıyor, kendi karakteri de var. Bunlar birleşince güzel şeyler ortaya çıkıyor. Trabzonspor da böylece ivme yakaladı."

"2-3 doğru transfer iyi olacak"

Bordo-mavili takımın kadrosuna takviye yapılması gerektiğini vurgulayan Hami Mandıralı, 2-3 nokta transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mandıralı, devre arasında transferin zor bir iş olduğunu aktararak, "Trabzonspor 2-3 doğru transfer yaparsa nokta atışı yaparsa daha da iyi olacak. Rıza hoca hangi mevkilere transfer yapılacağını daha iyi bilir. O da söylüyor zaten, Mas gitti, bir sol bek gerekiyor. Umarım doğru oyuncuları alırlar. Yıldız isim alıp o isimlerin sahada ve dışarıda yatmasını Trabzonsporlular istemiyor. İsim olmasın ama yürekli olsun. Çıksın sahada savaşsın, o forma için mücadele etsin, alınan puanlara katkı sağlasın. Böyle oyuncular Avrupa'da da Türkiye'de de var. İnşallah Rıza hoca böyle oyuncuları bulur ve takıma katar." ifadelerini kullandı.

Hami Mandıralı, ikinci yarıda ilk iç saha karşılaşması olan Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de, "Sekiz hafta önce Fenerbahçe'yi düşünün, kötü sonuçlardan sonra peş peşe 5 maç kazandı nereye geldi. 'Üç puan kaybetti şöyle olur' demek yerine sonunu beklemek gerekiyor ama böyle maçları kaybetmek moral açısından takımlar için iyi bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.