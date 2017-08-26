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Hamilton tarihe geçti

- Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Belçika'da koşulacak sezonun 12. yarışına ilk sıradan başlayacak - Hamilton, elde ettiği derece ile efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu egale etti

Hamilton tarihe geçti


ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.

Formula 1'de üç dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.42.553'lük derecesiyle kariyerinin 68. pole pozisyonunu elde etti. Bu derecesiyle Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan sürücü konumundaki efsane Alman sporcu Michael Schumacher'i yakalamasının yanı sıra bu pistteki en hızlı derecenin sahibi oldu.

Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.42.795'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ise 1.43.094'lük zamanıyla yarınki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Belçika Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:


1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.42.553

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.42.795

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.43.094

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.43.270

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.43.380

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.43.863

7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.44.982

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes) 1.45.244

9. Estaban Ocon (Force India) 1.45.369

10. Jolyon Palmer (Renault) 1.44.685 (Q2 derecesi)

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12. YarışBelçika Grand Prix'siFormula 1 Dünya ŞampiyonasıLewis Hamilton
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