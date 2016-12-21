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Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı

Formula 1'de 3 kez şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Halep'teki çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Formula 1'de 3 kez şampiyon olan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin Halep kentindeki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

Mercedes pilotu Hamilton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Binlerce çocuk Halep'te mahsur kaldı. UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Hamilton mesajında, Halep'teki saldırılardan etkilenen küçük bir çocuğun fotoğrafına da yer verdi.

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