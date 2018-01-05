Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Hamit Kaplan anıldı

- Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi için mezarı başında anma töreni düzenlendi

Hamit Kaplan anıldı


AMASYA (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hamit Kaplan'ı ölümünün 42. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Kaplan'ın sadece ulusal değil, uluslararası alanda da başarılara imza attığına dikkati çeken Poçanoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği zeki ve çevik sporcu tarifine uyan bir spor adamıdır. Böylesine önemli bir şahsiyeti gençlere aktarmamız ve anlatmamız lazım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş da Hamit Kaplan'ın 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde ekol oluşturduğunu vurguladı.

Programa, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Turgay İlhan, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve vatandaşlar katıldı.

Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen, 21 yaşında güreşe başlayan Hamit Kaplan, spor hayatı boyunca çeşitli başarılara imza attı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi, 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GüreşHamamözüHamit Kaplan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5