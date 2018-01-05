Hamit Kaplan anıldı





AMASYA (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hamit Kaplan'ı ölümünün 42. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Kaplan'ın sadece ulusal değil, uluslararası alanda da başarılara imza attığına dikkati çeken Poçanoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği zeki ve çevik sporcu tarifine uyan bir spor adamıdır. Böylesine önemli bir şahsiyeti gençlere aktarmamız ve anlatmamız lazım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş da Hamit Kaplan'ın 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde ekol oluşturduğunu vurguladı.

Programa, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Turgay İlhan, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve vatandaşlar katıldı.

Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen, 21 yaşında güreşe başlayan Hamit Kaplan, spor hayatı boyunca çeşitli başarılara imza attı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi, 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.