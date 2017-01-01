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Hapoel Beer-Sheva bir puana razı oldu

ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında karşılaştığı Bnei Sakhnin ile 0-0 berabere kaldı.İsrail liginin 14. haftasında Hapoel Raanana'ya 1-0 yenilmesiyle...

Hapoel Beer-Sheva bir puana razı oldu


ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında karşılaştığı Bnei Sakhnin ile 0-0 berabere kaldı.

İsrail liginin 14. haftasında Hapoel Raanana'ya 1-0 yenilmesiyle 9 maçlık galibiyet serisi noktalanan Hapoel Beer-Sheva, Bnei Sakhnin'e konuk oldu. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Önceki karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kalan Hapoel Beer-Sheva, böylece son 3 maçında da puan kaybetti.

Puanını 36'ya yükselten Hapoel Beer-Sheva, maç eksiği bulunan Maccabi Tel Aviv'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.


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BeşiktaşFutbolHapoel Beer-Shevaİsrail Birinci Futbol Ligi
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