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Hapoel Beer-Sheva evinde berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynadığı Hapoel Tel Aviv maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmanın 43. dakikasında...

Hapoel Beer-Sheva evinde berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynadığı Hapoel Tel Aviv maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında penaltıdan Altman'ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Hapoel Beer-Sheva, maçın 78. dakikasında Ben Sahar'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Hapoel Beer-Sheva, ligde 35 puanla zirvede yer alırken, Hapoel Tel Aviv puanını 16'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat 2017'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

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BeşiktaşFutbolHapoel Beer-ShevaHapoel Tel AvivUEFA Avrupa Ligi
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