Hapoel Beer-Sheva yenildi

ANKARA (AA) - İsrail Premier Lig'de lider Hapoel Beer-Sheva, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, ligin 21. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, 9. dakikada Vidar Kjartansson'un golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Hapoel Beer-Sheva, mücadeleyi kaybetmesine rağmen 46 puanla lig liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.