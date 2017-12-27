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Hastalığını yendi şampiyonluğa uzandı

- Avrupa üçüncülüğü ile Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur En'in yeni hedefi, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak - Milli boksör Havvanur En: "Boks sayesinde sağlık sorunumu yendim. Şu an kendimi çok dinç ve iyi hissediyorum" - "Türkiye için, bayrağımız için her şeyi yapacağım"

Hastalığını yendi şampiyonluğa uzandı


KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Havvanur En, hastalığını yendiği ve pek çok başarı kazandığı boksta 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Havvanur, elindeki titreme nedeniyle bir süre bokstan uzak kaldıktan sonra doktorları ve antrenörlerinin önerisiyle spor yapmayı sürdürdü.

Elindeki titreme sorunu yenmeyi başaran Havvanur, bugüne kadar katıldığı turnuvalarda yıldız ve gençlerde 3 kez Avrupa üçüncülüğü, 3 kez de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Milli sporcu Havvanur En, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 14 yaşında başladığını söyledi.

Babasının tekvando sporu ile ilgilendiğini belirten Havvanur, "Kuzenim boksa başlayınca babam beni de göndermek istedi. Gittim ancak bir süre sonra elimde titreme olduğu için bırakmak zorunda kaldım. Hocam ve doktorlar, babamla konuştu. Elimdeki titremenin boks sayesinde geçebileceğini öğrenmem sonucunda tekrar boksa başladım ve sonrasında elimdeki titreme düzeldi." dedi.


- "Türkiye için, bayrağımız için her şeyi yapacağım"

Elindeki titremenin düzelmesinden sonra başarılarının gelmeye başladığına işaret eden Havvanur, şöyle devam etti:

"Hocam ve doktorların beni yönlendirmesiyle birçok derece elde ettim. 2015'ten 2017'ye kadar her yıl Türkiye şampiyonu oldum. Ayrıca Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Boks sayesinde sağlık sorunumu yendim. Şu an kendimi çok dinç ve iyi hissediyorum. Yumruklarımın çok sağlam olduğunu hissediyorum. İyi ki boksa başladım. Türkiye için, bayrağımız için her şeyi yapacağım. Bayrağımızı kürsüde dalgalandıracağıma, Türk milletini gururlandıracağıma inanıyorum."

Havvanur, şimdi 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini kaydetti.

Havvanur En'in Arjantin'de eylül ayında yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları'na katılabilmesi için ocak ayındaki Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girip nisan ayındaki Avrupa Şampiyanası'na katılması ve ilk ikiye girmesi gerekiyor.

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