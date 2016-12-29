Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Hatay Büyükşehir Belediyespor yılı galibiyetle kapatmak istiyor

- Basketbol şube sorumlusu Bayraktar: - "MBK Doğuş Hastanesi maçını kazanarak, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istiyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediyespor yılı galibiyetle kapatmak istiyor

HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaşacak Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda morallerin iyi olduğunu, ligde en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Takımda Natalie Hurst'ün sakatlığı devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Başka sakat oyuncumuz yok. Hasta olan 3 oyuncumuzu ise maç saatine kadar hazırlamaya gayret ediyoruz. Sezonun bu bölümünde çok sık aralarla maç yapıyoruz bu da sakatlıklara ve hastalıklara sebep oluyor. Yarın maçta her oyuncu kazanmak için savaşacak ve taraftarlarımıza yeni yıl armağanı verecek. Geçen yılki kimliğimize dönüyoruz. MBK Doğuş Hastanesi maçını kazanarak, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HatayBilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.