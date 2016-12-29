Hatay Büyükşehir Belediyespor yılı galibiyetle kapatmak istiyor

HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaşacak Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda morallerin iyi olduğunu, ligde en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.



Takımda Natalie Hurst'ün sakatlığı devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Başka sakat oyuncumuz yok. Hasta olan 3 oyuncumuzu ise maç saatine kadar hazırlamaya gayret ediyoruz. Sezonun bu bölümünde çok sık aralarla maç yapıyoruz bu da sakatlıklara ve hastalıklara sebep oluyor. Yarın maçta her oyuncu kazanmak için savaşacak ve taraftarlarımıza yeni yıl armağanı verecek. Geçen yılki kimliğimize dönüyoruz. MBK Doğuş Hastanesi maçını kazanarak, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.



