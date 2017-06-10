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Hatay'da cimnastik şampiyonası

- Organizasyonda, 42 takım ve 179 sporcu yer alıyor

Hatay'da cimnastik şampiyonası


HATAY (AA) - Artistik Cimnastik Erkekler Cimnastlig 2. Hafta Müsabakaları ve Küçükler 2. Etap Türkiye Şampiyonası, Hatay'da başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından, Hatay Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonaya, Cimnastlig 1. Lig yarışmalarında 8 takım 40 sporcu, Cimnastlig 2. Lig yarışmalarında 20 takım 80 sporcu ve küçükler kategorisinde ise 14 takım 59 sporcu katıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yaptığı konuşmada, Hatay'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çok büyük bir cimnastik salonu inşa edildiğini hatırlattı.

Tesis bittikten sonra da yerel yöneticilerle istişare ettiklerini anlatan Çelen, "Biz de buraya 1 milyon lira değerinde malzeme temini sağladık. Böyle bir salonun oluşu ve olimpik malzemelerin tamamlanmasıyla federasyondan şampiyona talep edildi. Biz de cimnastik ailemizin, medeniyetler şehri Hatay'ı görsün ziyaret etsin istedik." diye konuştu.

Çelen, cimnastik ailesinin artık büyüdüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"12 ilin yarışmasıyken 55 ilin yarışması haline geldi. 72 ilde antrenörümüz var. Hedefimiz 81 il. En küçük kategorimizden erkekleri buraya getirdik. 1. Lig takımlarımız burada. Her ligde 8 takımımız var. İnşallah yıl sonunda da bu yaş kategorisinde bayanları Hatay'a getirme hedefimiz var. Umut ediyorum ki bir süre sonra Hatay'dan milli takıma ve diğer takımlara sporcu gelmeye başlayacak."

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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CimnastikHatayTürkiye Şampiyonası
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