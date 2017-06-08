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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

- Turnuvada mücadele eden Türk sporculardan Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde 7. oldu

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

ANKARA (AA) - Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporculardan Ömer Akgün 7. oldu.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenen ve Azerbaycan'ın Gebele kentinde süren turnuvada, 10 metre havalı tüfek kategorisinde final müsabakasına çıkan milli sporcu Ömer, 143.6 puanla müsabakayı 7. sırada bitirdi.

Aynı müsabakada yarışan Mehmet Abış ise sıralama müsabakasında 616.9 puanla 55. sırada kaldı.

10 metre havalı tüfek kadınlar disiplininde Şeymanur Koca sıralama müsabakasında elde ettiği 409.5 puanla 52. sırada yer aldı.

Turnuvada yarın 50 metre tabanca erkekler müsabakaları yapılacak. Bu disiplinde Türkiye'yi Yusuf Dikeç, Tuğrul Özer ve Aydın Güçlü temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanHavalı Ve Ateşli Silahlar Dünya KupasıISSFMehmet AbışÖmer AkgünŞeymanur Koca
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