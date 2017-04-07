Hawks rahat nefes aldı





ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, konuk ettiği Boston Celtics'i 123-116 mağlup ederek play-off'a kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

NBA'de 6 karşılaşma oynandı. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Atlanta Hawks, ilk yarıda attığı 71 sayının yardımıyla Philips Arena'da ağırladığı Boston Celtics'i 123-116 yendi.

Konferansında 40 galibiyetle 5'inci sıraya yükselerek play-off şansını artıran Hawks'ta Paul Millsap 26 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. Tim Hardaway 23, Taurean Prince 20, Dennis Schroder 18 sayıyla skora destek verirken, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 7 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Konferansında 2'nci sırada yer alan Celtics'te Isaiah Thomas 35, Jae Crowder 24, Marcus Smart 18, Avery Bradley ise 17 sayıyla mücadele etti.





- Pacers umudunu sürdürdü

Indiana Pacers, evinde konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 104-89'luk skorla geçerek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya çıktı ve play-off'a kalma umutlarını sürdürdü.

39 galibiyetli Pacers'ta Paul George 23 sayı ve 10 ribaunt, Thaddeus Young ise 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken, Jeff Teague ise 15 sayı ve 7 asist üretti.

Sezonun 39. mağlubiyetini alan 6'ncı sıradaki Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Mirza Teletovic ise 15 sayılık performans sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.





- Sonuçlar:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 104-89

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 115-107

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 90-102

New York Knicks-Washington Wizards: 103-106

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 123-116

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 105-98



