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Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu

Kahramanmaraş'ta ailesinin karşı çıkmasına rağmen 3 yıl önce havalı tabanca sporuna başlayan Mustafa Melik Paksoy, bu alanda kendine ait Türkiye rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ersoy Sevinç - Kahramanmaraş'ta ailesinin karşı çıkmasına rağmen 3 yıl önce havalı tabanca sporuna başlayan 19 yaşındaki Mustafa Melik Paksoy, bu alanda kendine ait Türkiye rekorunu geliştirmeyi sürdürüyor.

Lise öğrenimine devam ettiği sırada arkadaşlarının yönlendirmesiyle havalı tabanca sporuna başlayan ve yeteneğiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün takımına seçilen Mustafa Melik Paksoy'un ailesi, çocuklarının "derslerinden geri kalacağı" düşüncesiyle bu spordan vazgeçmesini istedi.

Antrenörleri ve arkadaşlarının yardımıyla ailesini ikna eden ve spordaki başarısını eğitim yaşamında da sürdüren Mustafa Melik Paksoy, müsabakalara katılmaya başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2017 faaliyet programında yer alan ve 8-12 Kasım'da Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler ferdi tabanca kategorisinde 232,8 puanla birinciliğe ulaşan Mustafa Melik Paksoy, bu alanda kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Hem ailesinin hem de arkadaşlarının gururu olan genç sporcu, yurt dışındaki organizasyonlarda da başarı yaşamak istiyor.

Hedef Avrupa'da derece elde etmek

Mustafa Melik Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ilk başladığı dönemde ailesinin karşı çıkmasına rağmen ısrar ettiğini ve hayalinden vazgeçmeyerek önemli bir başarıya ulaştığını söyledi.

Şu anda kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini kaydeden Mustafa Melik Paksoy, "Ailem sporla uğraşan kişilerin derslerinde başarılı olamayacağını düşünüyordu ama öyle olmadığını gördüler. İlk dönemlerde antrenmanlara göndermeyeceklerini söylüyorlardı. Daha sonra yarışmalarda derece aldığımı görünce spor bilinciyle yetişmemi istediler. Sporun derslerimi de olumlu etkilediğini gördüler. Şu anda sonuna kadar arkamdalar." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da Kahramanmaraş'ta havalı tabanca branşını çok küçük bir poligonda başlattıklarını aktardı.

Bu alanda fırsat verdikleri gençlerin önemli başarılarıyla mutlu olduklarına işaret eden Kabakçı, "İyi ki bu kardeşlerimize bu destekleri vermişiz. Gerçekten gurur duyacağımız başarılara imza attılar. Bu imkanları değerlendirenler bugün olimpik sporcu olma yolunda. Mustafa Melik Paksoy da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

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