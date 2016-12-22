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"Hayallerimiz gerçeğe dönüştü"

- Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Aldığımız başarılarla ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2016 yılında Türk karatesinin her organizasyonda tarihi başarılar elde ettiğini söyledi.

Delihasan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2016 yılında yorucu ve zorlu birçok turnuvayı geride bıraktıklarını anlattı. Delihasan, "Çıktığı her uluslararası organizasyonda tarih yazmayı alışkanlık haline getiren Türk karatesi, 2016 yılında da bu geleneğini bozmadı. Aldığımız başarılarla ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karate branşında dünya sıralamasında ilk 3 içinde yer aldığını aktaran Delihasan, şöyle konuştu:

"Dünya Karate Federasyonunun ülkeler bazında yaptığı sıralamada ilk üçte yer alan Türkiye, dünya karatesinde söz sahibi bir ülke olduğunu her zaman ispat etmiştir. 2016 yılı dünya karatesi açısından da önemli bir yıl oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Genel Kurulu tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na karatenin dahil edilmesi hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Tokyo için belirlediğimiz dört yıllık planımızı hazırladık ve tüm çalışmalarımızı yapmaya başladık. Tüm sporcularımız olimpiyatlarda en iyi dereceleri getirmek için var gücüyle çalışacak."

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, dünya hakem komitesine bir Türk hakemi de dahil ederek, ülke adına ayrı bir gurur yaşadıklarını da sözlerine ekledi.


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2016 Yılı2020 Tokyo OlimpiyatlarıBaşkan Esat DelihasanIOCKarateKarate Federasyonu
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