TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali" kapsamında, motokros yarışları yapıldı.

Hayrabolu Belediyesi'nin desteğiyle Hayrabolu Motosiklet İhtisas Kulübü'nün organize ettiği etkinlikte, yerli ve yabancı 28 sporcu yarıştı.

Hayrabolu Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival etkinlikleri kapsamında özel motokros yarışı düzenlendiklerini belirterek, "Yarışlarda 7 kategorimiz var. Toplamda 28 yarışçı start aldı." dedi.

- "Motokros yarışlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi"

Hayrabolu'da motokros yarışlarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Özkan, "Motokros yarışlarına Yunanistan'dan da katılım oldu. Güzel bir yarış izledik. Hayrabolu halkı gerçekten motokrosu çok seviyor, biz de Hayrabolu halkını çok seviyoruz. Yarışlara her geçen yıl daha da ilgi oluyor." diye konuştu.

Yarışmada, MX1'de Dimitrios Baxevenü, MX2'de ve MX2 Junior'da Mehmetcan Çelik, MX'te Görkem Yopcacık, veteranlarda Vasilious Pakataridis, 85 cc'de Buğrahan Bayraktar, 65 cc'de Baran Bulut Kocaman birinci oldu.

Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet ve protokol üyeleri tarafından verildi.