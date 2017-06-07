Hazırlık maçında Danimarka ile Almanya berabere kaldı





KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın İsveç’in Göteborg kentinde 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde karşılaştığı ve 2-0 kazandığı Almanya ile kupanın 25. yılı anısına yaptığı özel maç 1-1 sona erdi.

Alman Milli Takımı'nda yedek soyunan Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay, sonradan oyuna girerek bu takımda ilk kez maç deneyimi yaşadı.

Danimarka, Bröndby Stadı'ndaki maça Fenerbahçeli defans oyuncusu Simon Kjaer ve Leicester City'nin kalecisi Kasper Schmeichel haricinde as kadrosuna yakın bir ilk 11'le çıktı.

Almanya ise yedek ağırlıklı kadrosuyla sahada yer aldı. Mesut Özil, Thomas Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels ve Toni Kroos gibi as oyuncuları Danimarka'ya getirmeyen teknik direktör Joachim Löw, Emre Can'ı ve 10 numaralı formayı verdiği Kerem Demirbay'ı ise yedek soyundurdu.





- 25 yıl sonra ilk gol yine 18. dakikada





Karşılaşmada ilk gol, aynen 25 yıl önceki final müsabakasında olduğu gibi 18. dakikada geldi. Tottenhamlı Christian Eriksen'in golüyle Danimarka 1-0 öne geçti.

İsveç'in Göteborg kentindeki Ullevi Stadı'nda oynanan finalde Danimarka adına ilk golü 18. dakikada atan Faxe Jensen, Almanya karşısında takımını 1-0 üstünlüğe taşımıştı.

Bröndby'deki mücadelede ilk yarının sonlarına doğru Danimarka karşısında baskısını artıran Almanya'nın çabaları sonuç vermedi ve ilk yarıyı ev sahibi 1-0 önde tamamladı.

Almanların baskısı ikinci yarıda da artarak devam etti. Alman Milli Takımı'nda Sebastian Rudy'nin yerine 59. dakikada Emre Can, 77. dakikada ise Leon Goretzka'nın yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

Joshua Kimmich'in 88. dakikada röveşatadan kaydettiği gol, Almanya'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.

İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği ve 15 bin 488 biletli seyircinin izlediği hazırlık maçı başka gol olmayınca 1-1 sona erdi.





- Löw yenilerin performansından memnun

Bröndby'nin adı Anderlecht ve Stuttgart ile transfer haberlerinde anılan 24 yaşındaki kalecisi Frederik Rönnow, Danimarkalı yorumculardan tam not aldı. Genç kaleci, Christian Eriksen ile Danimarka adına en iyi oyuncular olarak gösterildi.

Joachim Löw, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kerem Demirbay dahil kadroya ilk kez dahil ettiği 6 oyuncunun performansından memnun olduğunu söyledi.

Maçta görev almayan Fenerbahçeli Kjaer ise Danimarka basınına verdiği demeçte, tatili düşündüğünü ve Danimarka'nın Kazakistan ile oynayacağı müsabaka sonrası 3 hafta tatil yapacağını dile getirdi.

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 10 Haziran'da Danimarka, Kazakistan ile deplasmanda, Almanya ise Nürnberg'de San Marino ile karşılaşacak.