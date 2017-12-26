"Hedef, olimpiyatlarda madalya"





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, hedeflerinin artık sadece olimpiyatlara katılmak olmadığını, o seviyede madalyalar kazanmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında federasyonun bünyesindeki sporcuların tecrübelerini artırdıklarını belirtti.

Bu yıl 9 uluslararası müsabakaya katılım sağladıklarını anlatan Arman, artık olimpiyatta madalya hedeflediklerini ifade ederek, "Hedefimiz sadece olimpiyatlara katılmak değil, orada madalya almak. Bu hedefimiz için çalışmalara başladık. Bu amaçla da yurt dışı baraj puanlarını yüksek tuttuk." dedi.

Baraj puanlarını geçmeyi başaran milli takım sporcularının yurt dışında madalya hedefiyle yarıştıklarına vurgu yapan Arman, "Bu uygulamamızın doğal sonucu olarak da bu yıl katıldığımız uluslararası yarışmalarda toplam 18 kez kürsüde yer aldık. Bu sene bir ilke de imza attık. Skeet branşında ilk defa bir Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandık." diye konuştu.





- Yurt dışından eğitmenler





Ufuk Arman, antrenörleri geliştirmek adına Uluslararası Atıcılık Federasyonu Eğitim Akademisi aracılığıyla yurt dışından eğitmenler getirerek, danışmanlık hizmeti aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir başka yenilik daha yaptık. Olimpik disiplinlerin aktif hale gelebilmesi ve bu alanda sporcu yetiştirilebilmesi için çalışmalar başlattık. Federasyon bütçesinden 25 metre tabanca disiplini için tabancalar alındı ve il müdürlüklerine dağıtıldı. Bu da hem yeni sporcular kazandırdı hem de lisanslı sporcularımızın yeni disiplinlerle tanışmasını sağladı."





- "Daha fazla sporcu, daha fazla disiplin"





Ufuk Arman, sporcu sayısını yükseltmek adına altyapılara yeni kategoriler açtıklarını belirtti.

Atıcılık branşının 2014 yılından beri okul sporları yarışmalarında bulunduğuna dikkati çeken Arman, "Sporcu sayısını yükseltmek adına havalı ve ateşli silahlar branşına minikler, trap-skeet branşına da yıldızlar kategorisini ekledik. Her spor branşı gibi bizim için de kendimizi tanıtabilmek ve yeni sporcuları camiamıza katabilmek adına okullardan yeni sporcu kazandık." diye görüşlerini aktardı.

Yarışma yapılan il sayısının artırıldığını aktaran Arman, şunları kaydetti:

"Maddi destek sağlamak, teknik malzemelerin niteliklerini artırmak ve poligonların fiziksel olanaklarını iyileştirmek, başarıya ulaşmakta yeterli değil. 2016 yılında atıcılık adına ülkemizi 4 sporcuyla temsil ettik. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki en büyük amacımız 'Daha fazla sporcu, daha fazla disiplin.' anlayışıyla ilerlemek. Böylece olimpiyat finallerinde yarışan ve madalya kazanan sporcular çıkarabileceğiz."





- "2017 verimli geçti, 2018'e hazırız"





2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin çalışmalara 2017 yılının ocak ayı itibarıyla başladıklarına dikkati çeken Arman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyat hedefli ilk kota yarışmamız, 31 Ağustos-15 Eylül 2018 tarihlerinde Güney Kore'de yapılacak Bütün Dallar Dünya Şampiyonası olacak. Sporcularımızın bu yarışmada kota alabilmek adına hazırlıklara hızla devam ediyor. Bizim için 2017 yılı çok verimli geçti. Hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz ve 2018'e hazırız."