Hedefi olimpiyatlara katılmak

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Mısır'da düzenlenen 3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Azra Çavuş, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Kadınlar 37 kiloda dünya şampiyonluğu elde eden Azra Çavuş, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Kuzenlerine özenerek 4 yıl önce tekvando sporu ile tanışan Azra, okuldan sonra gittiği spor salonunda antrenörü Oğuzhan Tokgöz eşliğinde çalışıyor.

Milli sporcu Azra Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilerek katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Sporun insana çok şey kattığını belirten Azra, "Tekvandoya 10 yaşında kuzenlerim sayesinde başladım. Onlar tekvando kursuna geliyordu ben de onlara heves ettim. Kulübe gelince ilk önce hocamızın verdiği antrenmanları yapıyoruz. Teknik çalışmalarımızı yapıp, antrenman sonrası ağırlık kaldırma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Azra Çavuş, tekvandoya başladıktan sonra hiç bırakmayı düşünmediğini ifade ederek, "Tekvandoya başladıktan sonra ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım, orada başarılı olamadım. Ondan sonra daha çok çalışarak diğer yarışmalara hazırlanmaya başladım. Daha sonra katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Milli takım seçmelerinde de finalde iki maç kazanarak, dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bence isteyen herkes çalışırsa bu sporu yapabilir. Bu sporla insanlar kendilerini korumayı öğreniyor." diye konuştu.





- "İstiklal Marşımız okunurken çok gurur duydum"





2017 yılında milli takıma girdiğini dile getiren Azra, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nda ilk başta çok heyecanlandım, çünkü benim maçım en son gündü. Ne olacağını bilmiyordum. Ondan sonra 4 maç yaptım. Heyecanlı olduğum için ilk maçımda biraz zorlandım. Ama diğer maçlarım daha iyi geçti ve finalde de biraz heyecan vardı. Final maçını kazanınca çok mutlu oldum. İstiklal Marşımız okunurken çok gurur duydum. Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırdık. Bundan sonra hedefim puan toplayıp, olimpiyatlara gitmek."

Antrenör Oğuzhan Tokgöz de Azra'nın 4 yıl gibi kısa sürede çok güzel başarılar elde ettiğini aktararak, "Azra daha 4 yıl önce tekvandoya başladı. Şu anda gelebileceği en güzel yerde. Dünya şampiyonluğu elde etti. Bundan sonra çalışıp, olimpiyatlara girebilmek için puan toplayacak. Tekvandoda olimpiyatlara girmek biraz zor olduğu için çok çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



















