"Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu"

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, her geçen gün ilginin arttığı wushuda 1 milyon lisanlı sporcu sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin savunma sanatlarının genel adı olan wushunun Türkiye'de 40-50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, gençlerin mücadele ve savaş sanatı olması dolayısıyla bu spora büyük ilgi duyduğunu kaydetti.

Türklerin de mücadele gücü yüksek sporları sevdiğini anımsatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Wushu sporunu icra edenler de Çinliler ve özellikle Çinli Müslümanlar. Wushu sporunu kaybolmuş bir malımız gibi görüyor, öz sporumuz olarak kabul ediyoruz. Zaten wushunun sanda kategorisinde savunma sanatları, güreş, yumruk ve tekme var. Taolu dalında ise bütün bunların temel altyapısı, savunma oyunların temelinin ne şekilde nasıl yapılması gerektiğini teorik olarak veya hareketsel olarak izah eden bir koreografi var. Bunu da spor haline getirmişler ve güzel bir sanat ortaya çıkmış. Sporcu, hem bu savaş sanatını hayali şekilde gerçekleştiriyor hem de bunu ikili mücadele şeklinde yapıyor, bu sayede çok güzel bir sanat ortaya çıkıyor. Wushu diğer sporlara benzemiyor. 'Vurdum, kırdım ben bu işi başardım' değil rakibini alt edebilmek için zekayı çok iyi kullanmak gerekiyor."





- "Sadece wushuya yönelmiyoruz"





Akyüz, wushu sporunda zekanın çok önemli olduğunu bunun da sporun farkını ortaya koyduğunu anlatarak, "Hem güçlü olmak hem de pratik zekayla wushu sporunu çok iyi uygulamak lazım. Bunu da Türkler çok daha iyi yapabiliyor. Ancak tek eksiğimiz sadece wushuya yönelmiyoruz. Wushuya benzer sporlar var ve maalesef sporcularımız hepsini bir arada yapıyor, o şampiyonadan o şampiyonaya gidiyor, kafaları karışıyor. Gençlerimiz sadece wushu yaparsa çok daha başarılı olabilir. Ayrıca kamp ve çalışma zamanlarımızı da artırmalıyız." diye konuştu.

Wushunun ana vatanının Çin olduğunu aktaran Akyüz, buradaki kamp ve eğitimlere önem verdiklerini federasyon olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarına değindi.





- "Tedavi amaçlı da kullanılıyor"





Türkiye'de wushuya ilginin arttığını dile getiren Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ata sporumuz diyebileceğimiz wushunun Türkiye'de çok daha büyük bir potansiyele ulaşacağına inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Göreve geldiğimde 9-10 bin lisanslı sporcumuz vardı. Şu an 90 binin üzerinde lisanslı, 30 binin üzerinde de faal sporcumuz var. Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu sayısı. Sadece gençler, çocuklar değil Türkiye'de her yaştaki insanın bu güzel, faydalı sporu yapmasını istiyoruz. Her yaştaki insan bu güzel ve faydalı sporu yapabilir. Daha sağlıklı olabilir, hasta olmazlar, hastalıkları varsa bu güzel sporla tedavi olabilirler. Özellikle wushunun taolu branşının taichi bölümü var. Bu spor, dünyada kalp ve kronik hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Eğer bu güzel spor Türkiye'de de yayılırsa insanların daha sağlıklı olması ve sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için güzel bir vesile olur."