"Hedefimiz bir milyon lisanslı satranç sporcusuna ulaşmak"

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, uluslararası turnuvalarda 2016 yılında tarihi başarılara imza attıklarını, 2017 yılında hedeflerinin lisanslı satranç sporcusu sayısını bir milyona çıkarmak olduğunu söyledi.

Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk satranç ailesi olarak 2016 yılında önemli başarılara imza attıklarını ve 2017 yılında da dünya satranç camiasının yakından takip edeceği organizasyonlar yapmak için hazırlandıklarını belirtti.

Organizasyon düzenleme başarılarıyla uluslararası satranç otoritelerinin takdirini topladıklarını ifade eden Tulay, "Yeni yılda Türkiye’de dev organizasyonlar yapmak için hazırlanıyoruz. 2017 Avrupa Kulüpler Kupası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı gibi dev organizasyonları Antalya’da gerçekleştireceğiz. 2017 yılında çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuyla tanıştırmaya devem edeceğiz. Hedefimiz 2017 yılında bir milyon lisanslı satranç sporcu sayısına ulaşmak." diye konuştu.

Satranç sporunu daha da yaygınlaştırmak için ilköğretim, lise ve üniversitelerde çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini aktaran Tulay, "Anaokullarında satrancın müfredata eklenmesi çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Yaş gruplarına ve Türkiye şampiyonalarına daha fazla sporcunun katılmasını sağlamak, il temsilcilerinin çalışmalarını daha verimli hale getirmek, eğitim kulüplerine daha çok destek vermek istiyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde satranç merkezi açmak yeni yıl hedeflerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Büyükusta sayısı 10’a yükseldi





Gülkız Tulay, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'ın da eklenmesiyle Türk satrancındaki büyükusta (GM) sayısının 10’a yükseldiğini ifade etti.

Satranç camiası olarak 2016 yılını tarihi zaferlerle, madalya ve kupalarla, büyükusta sayısını artırarak, Türkiye’nin her ilinde gerçekleştirilen başarılı organizasyon ve etkinliklerle tamamladıklarını anlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 42. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden A Milli Takımımız, olimpiyat tarihindeki en büyük başarıya imza atarak 4’üncü ile eş puanda 6’ncı oldu. Yunanistan'da, 21 ülkeden toplam 276 sporcunun yarıştığı Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda milli takımımız 15 kupa ve 35 madalya kazandı. Sırbistan'da 13-19 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen Kapalı Uluslararası Usta (IM) Turnuvası'nda Ömer Faruk Özer, başarılı performansıyla birinci oldu. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag’daki Açık Turnuvası’nda Uluslararası Usta Ekaterina Atalık, altın madalya aldı. Vahap Şanal ve Batuhan Daştan, turnuvalarda elde ettikleri üstün performansla 2 bin 500 Elo puanını aşarak bir satranç sporcusunun sahip olabileceği en büyük unvan olan büyükusta (GM) unvanını elde etti. 18 yaşındaki ülkemizin en genç büyükustası Vahap Şanal ve 19 yaşındaki Batuhan Daştan ile Türk satrancında büyükusta sayısı 10’a yükseldi.”







