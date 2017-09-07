



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türk tenisinin son yıllarda önemli başarılar yakaladığını belirterek, hedeflerinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak belirledikleri gelecek planları çerçevesinde adım adım ilerlediklerini kaydetti.

Son yıllarda Türk tenisinin uluslararası alanda başarılı sonuçlar elde etmeye başladığının altını çizen Durmuş, "ABD Açık Tenis Turnuvası'nda 4 sporcumuzla elemelere katıldık. İpek Soylu kızımız, ana tabloya çıkma başarısı gösterdi. Dünyanın en tecrübeli raketleriyle mücadele ettik. Türk tenisi olarak her gün daha yukarı çıktığımızı görüyoruz. TTF olarak hedefimiz dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Başkan Durmuş, teniste gelecek sezonun Avustralya Açık Turnuvası ile başlayacağını hatırlatarak, uluslararası turnuvalara katılım sayısını artırmak istediklerini dile getirdi.

"Bu sene ABD Açık'ta 4 sporcuyla yer aldıysak, gelecek sene Avustralya Açık'ta 5-6 sporcuyla yer alabilmeliyiz." diyen Durmuş, şöyle devam etti:

"Hem turnuvalara katılım sayımızı artırmak hem de elde ettiğimiz dereceleri geliştirmek istiyoruz. Sadece bugünü düşünmüyoruz, geleceğe de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kaya Göre ve Ergi Kırgı gibi genç isimler de gençlerde yarışan sporcularımız. Grand slam müsabakalarının elemelerine daha fazla sayıda müracaat edeceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmek için belirlediğimiz programları sürdürüyoruz." diye konuştu.





- "Geçen sene Türk tenisi adına ilklerle geçti"





Federasyon bünyesinde yer alan herkesin başarıya giden yolda üzerine düşen görevi harfiyen yerine getirdiğini belirten Cengiz Durmuş, milli sporcuların geçen sezon uluslararası alanda sergilediği performansın kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurgulayarak, bu başarıların devamını beklediklerini aktardı.

Türk tenisini uluslararası alanda gelişimini sağlamak için durmadan çalıştıklarının altını çizen Durmuş, şunları kaydetti:

"Geçen sene Türk tenisi adına ilklerle geçti. Çağla Büyükakçay, geçen sene Fransa Açık'ta ana tabloya yükselerek Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti. Elde edilen başarılar, bizleri daha da şevkle çalışmaya itiyor. Yaptığımız çalışmaların karşılığını almaya başlamak, bizleri de daha fazla heyecanlandırıyor. Her yaptığımız ilk bir sonraki ilke pencere açıyor. Basamak basamak ilerleyeceğiz ve her geçen zaman yeni ilkleri başarmaya çalışacağız."