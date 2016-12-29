MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, sezona inandıkları ve güvendikleri oyuncularla başladıklarını söyledi.

Sezona iyi başladıklarını ve sonraki haftaların büyük bölümünü lider olarak geride bıraktıklarını, sonrasında düşüş yaşadıklarını anlatan Ravcı, bu düşüşün 5 hafta sürmesinin hem kamuoyunda hem taraftar arasında umutsuzluğa yol açtığını kaydetti.

Oyuncularına her zaman inanıp güvendiklerini dile getiren Ravcı, puan kaybettikleri haftalarda sadece Göztepe karşısında iyi mücadele edemediklerini ifade etti.

Diğer maçlarda ise oynadıkları iyi futbola rağmen mücadeleyi skora yansıtamadıklarına değinen Ravcı, "Geldiğimiz noktada şu anda ilk 2 içerisindeyiz, yine hedefimizi kovalıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Son oynadığımız Boluspor maçında tam kadroyla çıktık hem iyi bir futbol oynadık hem de farklı bir skor aldık." diye konuştu.