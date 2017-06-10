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Hentbol: 2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

- Çekya: 29 - Türkiye: 25

Hentbol: 2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri


Salon: Banik Most

Hakemler: Vanja Antic, Jelena Jakovljevic (Sırbistan)

Çekya: Satrapova (Müllnerova), Knedlikova 2, Salcokova, Kutlvasrova, Ruckova 1, Kordovska, Hrbkova 11, Adamkova 1, Marcikova 3, Setelikova 2, Jerabkova 6, Mala 3

Türkiye: Sevilay İmamoğlu Öcal (Derya Tınkaoğlu), Esra Öztürk 1, Yeliz Özel 6, Yeliz Yılmaz 2, Nur Ceren Akgün 4, Betül Yılmaz 3, Yasemin Şahin Tekin 2, Aslı İskit 5, Merve Adıyaman 2

İlk yarı: 15-15

İki dakika cezası alanlar: Knedlikova (Çekya), Yeliz Yılmaz, Betül Yılmaz, Nur Ceren Akgün (Türkiye)


ANKARA (AA) - 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Çekya'ya 29-25 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Haziran Perşembe günü Ankara'da oynanacak. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

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