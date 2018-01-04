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Hentbol: 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

- Türkiye: 30 - Hollanda: 27

Hentbol: 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri


Salon: Aksaray Hasan Dağı

Hakemler: Miklos Andorka, Robert Hucker (Macaristan)

Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 3, Tuğberk Çatkın 2, Mehmet Demirezen 2, Uğur Erceylan, Görkem Biçer 1, Baran Nalbantoğlu 3, Çağlayan Öztürk 3, Can Çelebi 2, Ramazan Döne 11, Çetin Çelik 1, Özgür Sarak

Hollanda: Ravensbergen (Kooijman), Leenders 3, Sluijters 3, Steins Lucas 5, Schagen 5, Baart 3, Steins Ivo, Adams 3, Smits Jorn, Boomhouwer 1, Jerry 2, Janssen, Eijlers, Remer 2

İlk yarı: 14-16

İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Pektaş, Baran Nalbantoğlu (2), Can Çelebi, Çetin Çelik (Türkiye), Leenders, Sluijters, Adams (2), Remer (Hollanda)


AKSARAY (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 3. maçında konuk ettiği Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.

Maça etkili başlayan ve Ramazan Döne'nin bulduğu sayılarla ilk yarının büyük bölümünü önde geçiren Türkiye, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle ilk yarıyı 14-16 geride kapattı.

İkinci yarıya seyircinin desteğiyle başlayan Türkiye, maçı 30-27 kazanarak gruptaki 2. galibiyetini aldı.

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