Hentbol: Bayanlar Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Bayanlar Süper Lig'de 13. ve son hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.
Yenimahalle Belediyespor ligin son maçında Üsküdar Belediyespor önündeki galibiyetle puanını 26'ya çıkartarak, ilk yarıyı lider bitirdi. Başkent ekibi oynadığı 13 maçını da kazanmayı başardı.
Kastamonu Belediyespor 24, Ardeşen Gençlik ise 21 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Artsam Koleji 2, Samsun Gençlikspor 1 puanla ligin son 2 sırasında kaldı.
Bayanlar Süper Lig'de ikinci yarı karşılaşmaları 14 Ocak 2017'de start alacak.
Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Puan durumu
TAKIMLAROGBMAYAVP1-Yenimahalle Belediyespor131300471337134262-Kastamonu Belediyespor 1312014053096243-Ardeşen Gençlik13101243435777214-Zağnos Spor1382340533273185-Muratpaşa Belediyespor1382339332172186-İzmir Büyükşehir Belediyespor1381437034822177-Aksaray Belediyespor13517312327-15118-Eskişehir Hentbol13517403462-59119-Adana Şakirpaşa GSK13508360379-191010-Genç Uşakspor13418379468-89911-Bursa Osmangazi Belediyespor13409387429-42812-Üsküdar Belediyespor133010377414-37613-Artsam Koleji 131012325445-1202 14-Samsun Gençlikspor130112368461-931
- Son hafta sonuçları
Ligin ilk devresinin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Adana Şakirpaşa-Kastamonu Belediyespor: 29-31
Aksaray Belediyespor-Genç Uşakspor: 24-24
Muratpaşa Belediyespor-Zağnosspor: 25-25
Eskişehir Hentbol-Osmangazi Belediyespor:32-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik: 42-31
Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 37-25
Ardeşen Gençlik-Artsam Koleji: 34-25