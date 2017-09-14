Hentbol: EHF Kupası





KASTAMONU (AA) - EHF Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna EHF Kupası 2. turundan itibaren devam edecek Kastamonu Belediyespor'da antrenör Hakan Günal, kupada ilerlemeyi ve mümkün olduğunca yukarılara çıkmak istediklerini söyledi.

Günal, AA muhabirine, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Norveç'e tam kadro gidemediklerine işaret eden Günal, şöyle devam etti:

"Bu da planlarımızı altüst etti. 33 senedir hentbol camiasının içindeyim, sporla ilgileniyorum. Şimdiye kadar bir sportif karşılaşma için vize verilmediğine tanık olmadım. Rusya vatandaşı Anastasia Sinitsyna Savaş ve Belarus vatandaşı Natalia Kotsina için gerekli evrakları vermemize rağmen Norveç Büyükelçiliği vizeleri çıkarmadı. Grup maçlarında yer alan Belarus takımı tam kadroyla oradayken Belaruslu oyuncumuz Kotsina'ya vize verilmemesi kafamızda soru işaretlerine neden oluyor."

Türkiye Hentbol Federasyonunun konuya duyarsız kaldığını öne süren Günal, "Başka branşta böyle bir şey yaşansa Türkiye ayağa kalkardı. Başta federasyonu olmak üzere hiç kimse konunun üzerine gitmedi. Orada hiç istemediğimiz bir kombinasyonla oynamak zorunda kaldık. Bu şartlar altında oyuncu arkadaşlarım yine büyük mücadele gösterdiler." diye konuştu.

Günal, ligde geçen sezon elde edilen başarıyı tekrarlamak ve Türkiye Kupası'na da kazanmak istediklerini vurgulayarak, "EHF Kupası 2. turunda ilerlemeyi, mümkün olduğunca yukarılara çıkmayı istiyoruz. 14 Ekim'de Kastamonu'da ilk maç var. 21 Ekim'de de rövanşa çıkacağız. Hedefimizden sapma yok ancak sporda motivasyon çok önemlidir. Kondisyonun yanında motivasyonumuzu da sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



