Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Hentbol: Erkekler Süper Kupa Finali

- Beşiktaş Mogaz: 28 - Beykoz Belediyespor: 26 - Siyah-beyazlılar 6. kez kupanın sahibi oldu

Hentbol: Erkekler Süper Kupa Finali

Salon: THF

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Beşiktaş Mogaz: Hendawy (Taner Günay), Vrazalic 11, Pribak 2, Krsmancic 2, Tolga Özbahar 1, Nuic 4, Ramazan Döne 2, Buljubasic, Radojkovic 4, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Tomic 2

Beykoz Belediyespor: Burak Turan (Gökhan Şanlı-Murat Varlı), Alp Eren Pektaş 3, Arapovic, Okan Yalçıner, Nadri 6, Ömer Güldal 3, Çağlayan Öztürk 3, Ömer Mercan, Yakup Yaşar Simsar 4, Askari 5, Ozan Erdoğan, Ümit Kırkayak 1, Volkan Çalışkan 1, Refik Tuğyan

İlk yarı: 12-14

İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Pektaş (3), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Tolga Özbahar, Ramazan Döne, Buljubasic (Beşiktaş Mogaz)

Diskalifiye: Burak Turan, Alp Eren Pektaş (Beykoz Belediyespor)


ANKARA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz, Beykoz Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni sonrasında siyah-beyazlılar 6. kez kazandığı kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu ve Başkan Vekili Adem Ceylan'ın elinden aldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adem CeylanBeşiktaş MogazBeykoz BelediyesporBilal EyuboğluErkekler Süper KupaHENTBOLTHF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5