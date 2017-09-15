ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol, Merzifon Belediyespor'u 29-25 mağlup etti.
Ev sahibi takım, Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da 15-14 önde tamamladı.
15 Eylül 2017 Cuma 21:42
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol, Merzifon Belediyespor'u 29-25 mağlup etti.
Ev sahibi takım, Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da 15-14 önde tamamladı.