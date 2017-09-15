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Hentbol: Erkekler Süper Lig

- SELKA Eskişehir Hentbol: 29 - Merzifon Belediyespor: 25

Hentbol: Erkekler Süper Lig


ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol, Merzifon Belediyespor'u 29-25 mağlup etti.

Ev sahibi takım, Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da 15-14 önde tamamladı.

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Erkekler Süper LigHENTBOLMerzifon BelediyesporSelka Eskişehir Hentbol
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