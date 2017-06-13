Hentbol: IHF Challenge Trophy Turnuvası

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF Chalenge Trophy Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-24 mağlup etti.
Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentindeki müsabakanın ilk yarısını da Türkiye, rakibi önünde 13-12 önde bitirdi.
Türkiye turnuvadaki ikinci maçında bugün Arnavutluk ile karşılaşacak.
Organizasyonda 4 grupta, 16 takım mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak ilk tur müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz şekilde eşleşecek.
Müsabakalar sonucunda 3 takım, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.