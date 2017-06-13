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Hentbol: IHF Challenge Trophy Turnuvası

- Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Kosova'yı 25-24 yendi

Hentbol: IHF Challenge Trophy Turnuvası


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF Chalenge Trophy Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-24 mağlup etti.

Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentindeki müsabakanın ilk yarısını da Türkiye, rakibi önünde 13-12 önde bitirdi.

Türkiye turnuvadaki ikinci maçında bugün Arnavutluk ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4 grupta, 16 takım mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak ilk tur müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz şekilde eşleşecek.

Müsabakalar sonucunda 3 takım, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukBulgaristanHENTBOLIHF Chalenge Trophy TurnuvasıKosovaTürkiyeVeliko Tarnovo
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