Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

Salon: Celal Atik
Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek
Kastamonu Belediyespor: Nenezic, Rombescu, Yasemin Güler, Elez 2, Kolodziejska 1, Sinitsyna 2, Seric 5, Kotsina 3, Yeliz Yılmaz 4, Serpil İskenderoğlu 10
Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Rajkovic, Lauik 9, Chumak 1, Radovic 1, Nurceren Akgün Göktepe 1, Radojevic 6, Ümmügülsüm Bedel 5, Zoria 3, Fatma Atalar
Devre: 14-10
İki dakika cezası alanlar: Yasemin Güler, Seric, Yeliz Yılmaz, Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Radojevic, Zoria, Ümmügülsüm Bedel (2) (Yenimahalle Belediyespor)
İZMİR (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Yenimahalle Belediyespor'u 27-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor kazandı.
Kastamonu Belediyespor'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi.
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor, 2017-2018 sezonu öncesi de Süper Kupa'da zafere ulaştı.