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Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

- Kastamonu Belediyespor: 27 - Yenimahalle Belediyespor: 26 - Kastamonu temsilcisi kupanın sahibi oldu

Hentbol: Kadınlar Süper Kupa


Salon: Celal Atik

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek

Kastamonu Belediyespor: Nenezic, Rombescu, Yasemin Güler, Elez 2, Kolodziejska 1, Sinitsyna 2, Seric 5, Kotsina 3, Yeliz Yılmaz 4, Serpil İskenderoğlu 10

Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Rajkovic, Lauik 9, Chumak 1, Radovic 1, Nurceren Akgün Göktepe 1, Radojevic 6, Ümmügülsüm Bedel 5, Zoria 3, Fatma Atalar

Devre: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Yasemin Güler, Seric, Yeliz Yılmaz, Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Radojevic, Zoria, Ümmügülsüm Bedel (2) (Yenimahalle Belediyespor)


İZMİR (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Yenimahalle Belediyespor'u 27-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor kazandı.

Kastamonu Belediyespor'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor, 2017-2018 sezonu öncesi de Süper Kupa'da zafere ulaştı.

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Bilal EyuboğluHENTBOLKastamonu Belediyesi GSKSüper KupaYenimahalle Belediyesi SK
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