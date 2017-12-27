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Hentbol: Kadınlar Süper Lig'de görünüm

- Ligin ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor, 24 puanla lider tamamladı

Hentbol: Kadınlar Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk yarı karşılaşmaları sona erdi.

Muratpaşa Belediyespor oynadığı 12 maçı da kazanarak, 24 puanla devreyi ilk sırada kapattı. Zağnosspor 20 puanla ikinci, Kastamonu Belediyespor da 19 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta müsabakaları 20 Ocak 2018'de başlayacak. İkinci yarının ilk haftasını Polatlı Belediyespor bay geçecek.

Ligde oluşan puan durumu ve ikinci devrenin ilk hafta maçları ise şöyle:

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1-Muratpaşa Belediyespor 12 12 0 0 411 331 80 24 2-Zağnosspor 12 10 0 2 386 326 60 20 3-Kastamonu Belediyespor 12 9 1 2 398 328 70 19 4-Polatlı Belediyespor 12 8 1 3 348 315 33 17 5-Yenimahalle Belediyespor 12 8 0 4 378 346 32 16 6-Üsküdar Belediyespor 12 8 0 4 385 364 21 16 7-Ardeşen Gençlik 12 5 2 5 381 349 32 12 8-Aksaray Belediyespor 12 5 0 7 351 372 -21 10 9-İzmir Büyükşehir Belediyespor 12 3 1 8 362 394 -32 7 10-Mudanya Belediyespor 12 2 2 8 354 408 -54 6 11-Osmangazi Belediyespor 12 2 1 9 358 392 -34 5 12-Anadolu Üniversitesi 12 1 0 11 359 421 -62 2 13-Eskişehir Şehir Koleji 12 1 0 11 353 478 -125 2


- 14. hafta müsabakaları

Osmangazi Belediyespor-Mudanya Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Zağnosspor, Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Ardeşen Gençlik, Eskişehir Şehir Koleji-Anadolu Üniversitesi.

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HENTBOLİlk Yarı Sona ErdiKadınlar Süper LigMuratpaşa Belediyespor
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