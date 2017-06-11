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Hentbol: Küçükler Türkiye Şampiyonası

- Organizasyon, kızlarda 9, erkeklerde 18 takımın katılımıyla Alanya'da başladı

Hentbol: Küçükler Türkiye Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Küçükler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk ve 75. Yıl spor salonlarında gerçekleştirilen şampiyonada, kızlarda 9, erkeklerde ise 18 takım mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde erkeklerde Göztepe, Bilecik'i 43-2, Ankara TED, Denizli Acıpayam'ı 22-16, Milli Piyango, Nilüfer Belediyespor'u 21-17, Bolu Seben, Ordu Turkuaz'ı 32-10 ve Beşiktaş, Meltem Koleji'ni 29-18 mağlup etti.

Küçükler Türkiye Hentbol Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.

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AlanyaHENTBOLKüçükler Türkiye Hentbol Şampiyonası
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