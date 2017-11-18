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Hentbol: VELUX EHF Şampiyonlar Ligi

- Beşiktaş Mogaz: 32 - Metalurg: 29

Hentbol: VELUX EHF Şampiyonlar Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Radojko Brkic, Andrei Jusufhodzic (Avusturya)

Beşiktaş Mogaz: Mehmet Doğukan Karatay, Taner Günay, Hendawy, Vrazalic 7, Pribak 4, Lazarov 2, Krsmancic, Mehmet Demirezen 1, Radojkovic, Tolga Özbahar 7, Onur Ersin 2, Doğukan, Nuic 3, Tomic, Ramazan Döne 6

Metalurg: Tomovski, Arsic, Petrov 3, Jaganjac 3, Tokic 2, Tankoski, Serafimov, Kuzmanovski 6, Ilic 5, Andjelic 3, Velkovski 1, Peshevski 1, Palevski 2, Gugleta 3, Dimitrievski, Arsenovski

İlk yarı: 13-15

İki dakika cezası alanlar: Vrazalic, Radojkovic, Onur Ersin, Ramazan Döne (Beşiktaş Mogaz), Jaganjac, Kuzmanovski, Dimitrievski (Metalurg)

Sarı kartlar: Vrazalic, Pribak, Tolga Özbahar (Beşiktaş Mogaz), Jaganjac, Andjelic, Dimitrievski (Metalurg)


KOCAELİ (AA) - Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında Makedonya'nın Metalurg ekibini 32-29 yendi.
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